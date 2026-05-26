Cinci localități din raionul Soroca au făcut primul pas spre amalgamare: noua structură ar putea primi peste 18 milioane de lei

Procesul de amalgamare voluntară continuă să prindă contur în raionul Soroca, unde cinci localități au decis să își unească eforturile pentru a crea o unitate administrativă comună. Volovița, Stoicani, Redi-Cereșnovăț, Parcani și Dubna au aprobat deciziile de inițiere a procesului, iar recent a avut loc prima ședință a Grupului de lucru comun.

Noua structură administrativă ar urma să deservească o populație de peste 4.000 de locuitori și să aibă sediul primăriei la Volovița. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul discuțiilor, clusterul ar putea beneficia de stimulente financiare de peste 18,6 milioane de lei oferite de Guvern pentru susținerea procesului de amalgamare voluntară.

Inițiativa vine în contextul reformelor promovate la nivel republican pentru consolidarea administrației publice locale, autoritățile mizând pe faptul că localitățile unite vor putea gestiona mai eficient resursele, serviciile publice și proiectele de dezvoltare.

Prima ședință a Grupului de lucru comun marchează începutul etapei de coordonare dintre cele cinci comunități. În perioada următoare, reprezentanții localităților urmează să analizeze aspectele administrative, financiare și organizatorice necesare pentru constituirea noii entități administrative.

Amalgamarea voluntară este văzută de autorități drept o soluție pentru consolidarea capacităților administrative ale localităților mici, care se confruntă frecvent cu lipsa resurselor financiare și dificultăți în atragerea investițiilor. Prin unirea administrațiilor și a bugetelor locale, comunitățile ar putea avea acces mai ușor la proiecte de infrastructură, servicii publice modernizate și fonduri suplimentare din partea statului.

Dacă procesul va continua conform etapelor prevăzute, noua unitate administrativă ar putea deveni una dintre primele formule de amalgamare voluntară implementate în raionul Soroca.