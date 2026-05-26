Schemă de contrabandă cu telefoane mobile și spălare de bani de peste 1 mln de euro

Opt persoane, membre ale unui grup infracțional, au fost reținute într-o cauză penală ce vizează activități de contrabandă și spălare de bani, desfășurate prin intermediul unei rețele organizate care activa pe teritoriul Republicii Moldova și în mai multe state ale Uniunii Europene, anunță Centrului Național Anticorupție (CNA). Membrii grupului introduceau ilegal în Republica Moldova telefoane mobile de ultimă generație și legalizau veniturile obținute din comercializarea acestora, prejudiciind bugetul de stat și generând venituri ilicite în proporții deosebit de mari, informează anticoruptie.md.

Potrivit materialelor cauzei, telefoanele erau procurate în Italia și transportate în Republica Moldova prin intermediul curselor regulate de pasageri și colete, fiind ascunse printre bagaje, fără declararea acestora și achitarea drepturilor de import și controlul autorităților vamale. Telefoanele erau distribuite către persoane fizice și juridice afiliate grupării, care cunoșteau proveniența ilicită a mărfurilor și le comercializau prin magazine specializate și platforme online de vânzări.

Oameni legii au constatat că mijloacele financiare obținute erau colectate sistematic și păstrate în incinta unor case de schimb valutar din Chișinău, iar la acumularea unor sume cuprinse între 70 000 și 100 000 de euro, banii erau transmiși clandestin în state ale Uniunii Europene, preponderent în Belgia. Sursele financiare erau transmise prin transportatori internaționali de pasageri și colete, care cunoșteau proveniența ilicită a acestora. „În continuare, pentru a crea aparența legalității provenienței banilor, mijloacele financiare erau introduse în circuitul economic prin intermediul unor companii controlate de membrii grupării și înregistrate în Belgia. Ulterior, fondurile erau transferate către Italia, unde ajungeau la beneficiarul final al schemei infracționale”, a comunicat CNA.

Preliminar, au fost introduse și comercializate ilegal pe teritoriul Republicii Moldova telefoane mobile în valoare de peste 1 milion de euro.

În activitatea ilegală ar fi fost implicate circa 13 persoane fizice și 6 persoane juridice rezidente și nerezidente, inclusiv operatori de transport internațional și reprezentanți ai unor case de schimb valutar.

Ofițerii CNA și procurorii Procuraturii municipiului Bălți continuă acțiunile de urmărire penală în vederea identificării tuturor persoanelor implicate, stabilirii întregului lanț infracțional și atragerii la răspundere penală a tuturor participanților la schemă.