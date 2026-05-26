Pe urmele investigațiilor CIJM. Fostul procuror general adjunct, Ruslan Popov, îl pune la punct pe condamnatul Rizea

Viorica MIJA, anticoruptie.md

Fostul adjunct al lui Alexandr Stoianoglo, Ruslan Popov, a câștigat despăgubiri morale de 25 de mii de lei de la fostul deputat Cristian Rizea, condamnat în România pentru corupție și expulzat din Republica Moldova. Rizea urmează să achite și chletuielile de judecată de peste 2 mii de lei, dar poate contesta hotărârea în instanța ierarhic superioară. Popov a acționat în judecată și Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJM), după ce jurnaliștii portalului Anticoruptie.md au deconspirat afacerea sa din Mileştii Mici pe care o gestiona, dar care era înregistrată pe numele tatălui său, un pensionar trecut de 70 de ani. Urmare a acestor anchete, Autoritatea Națională de Integritate a verificat averea ex-acuzatorului, iar Procuratura Anticorupție a pornit un dosar penal pentru îmbogățire ilicită. În consecință, Ruslan Popov și-a pierdut și funcția deținută în Procuratură. În noiembrie 2023, Ruslan Popov a pierdut procesul împotriva Centrului de Investigații Jurnalistice (CIJM).

În luna martie, Ministerul Justiției (MJ) a depus recurs la decizia intanței de apel, care a păstrat cuantumul despăgubirilor morale de 250 de mii de lei dispuse de Judecătoria Hâncești în cazul fostului procuror general adjunct. Instanța a constatat încălcarea mai multor proceduri în timpul urmăririi penale, inclusiv în timpul perchezițiilor la domiciliul său.

Reţinut la începutul lui octombrie 2021, Popov s-a aflat în arest preventiv aproape 30 de zile în izolatorul Centrului Național Anticorupție.

Iniţial, Judecătoria Chişinău a dispus plasarea sa în arest la domiciliu, însă peste câteva zile Curtea de Apel Chişinău a dat curs demersului procurorilor anticorupţie de a-l plasa în izolator.

Ulterior, Curtea de Apel Chişinău a modificat deciziile instanţei de fond în privinţa lui Popov, prelungindu-i arestul la domiciliu. Procurorul Popov a fost suspendat din funcţie pe durata desfăşurării anchetei, iar în martie 2021 a depus cerere de eliberare din sistem, care i-a fost acceptată. Un an mai târziu, dosarul de îmbogățire ilicită a ajuns în instanță. La ultima ședință, cea din 6 martie, apărătorul fostului acuzator a înaintat cerere de recuzare a procurorului.

Ruslan Popov pledează nevinovat.