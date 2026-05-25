Cinci ofițeri transnistreni au rămas fără cetățenia Republicii Moldova

Cinci ofițeri din cadrul așa-numitului minister al securității de stat din regiunea transnistreană – Alexandr Bulgaz, Denis Caramanuța, Nicolai Covaliov, Denis Marusic și Evghenii Romaniuc, toți născuți în Republica Moldova, au rămas fără cetățenia Republicii Moldova, după ce președinta Maia Sandu a semnat un Decret care intră în vigoare la data semnării și poate fi contestat în instanța de judecată.

Cei cinci au activat în cadrul așa-numitului minister al securității de stat din regiunea transnistreană. Procedura de retragere a cetățeniei a fost inițiată de Agenția Servicii Publice, la sesizarea Serviciului de Informații și Securitate, în baza constatării existenței temeiului legal de retragere a cetățeniei moldovenești – săvârșirea unor fapte deosebit de grave prin care sunt prejudiciate interesele Republicii Moldova.