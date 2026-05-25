Au fost alocați 61,46 milioane de lei pentru plata îndemnizațiilor

Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, indemnizațiilor de maternitate și indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă în valoare totală de 61,46 milioane lei.
Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay).
 Reamintim beneficiarilor de pensii, indemnizații adresate familiilor cu copii, indemnizații de maternitate, indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă și altor prestații sociale că banii pot fi ridicați prin două modalități: Să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația EVO și să primiți banii în orice colț al lumii; n Să ridicați banii în orice oficiu poștal din Republica Moldova.
Important! Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal – trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Dacă banii nu sunt ridicați timp de 3 luni, plata va fi stopată!
Pentru reluarea plății, beneficiarul trebuie să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu, cu buletinul de identitate, și să depună o cerere

