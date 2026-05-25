Poliția NU colaborează cu cetățenii prin SMS-uri

De către
OdN
-
0
27
  Poliția avertizează cetățenii despre o nouă formă de escrocherie, prin care sunt transmise SMS-uri false privind presupuse amenzi pentru încălcarea regulilor de circulație.
  Mesajele conțin: informații despre depășirea limitei de viteză; amenințări privind blocarea drepturilor asupra vehiculului; link-uri suspecte pentru achitarea „amenzii”.
 Aceste mesaje NU  sunt expediate de Poliție sau alte instituții ale statului.
Recomandăm: nu accesați link-urile primite; nu introduceți date bancare sau personale; verificați informațiile doar din surse oficiale;raportați imediat astfel de cazuri la Poliție.

  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentDumitru Vartic, pus sub acuzare pentru două episoade de violență în familie, după moartea soției sale
Articolul următorVânătorii din Soroca s-au reunit la „Balul Vânătorilor 2026” / VIDEO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.