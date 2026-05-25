Poliția NU colaborează cu cetățenii prin SMS-uri

Poliția avertizează cetățenii despre o nouă formă de escrocherie, prin care sunt transmise SMS-uri false privind presupuse amenzi pentru încălcarea regulilor de circulație.

Mesajele conțin: informații despre depășirea limitei de viteză; amenințări privind blocarea drepturilor asupra vehiculului; link-uri suspecte pentru achitarea „amenzii”.

Aceste mesaje NU sunt expediate de Poliție sau alte instituții ale statului.

Recomandăm: nu accesați link-urile primite; nu introduceți date bancare sau personale; verificați informațiile doar din surse oficiale;raportați imediat astfel de cazuri la Poliție.