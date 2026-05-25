Dumitru Vartic, pus sub acuzare pentru două episoade de violență în familie, după moartea soției sale

Fostul vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești, Dumitru Vartic, a fost pus oficial sub acuzare pentru două episoade infracționale. Totodată, în privința acestuia a fost aplicată măsura preventivă sub formă de obligare de a nu părăsi țara, cu aplicarea consemnului la frontieră, comunică moldpres.md

Procuratura Generală anunță că persoana cercetată în cauza penală privind violența în familie soldată cu decesul Liudmilei Vartic a fost pusă sub învinuire la 22 mai 2026 de către procurorul de caz din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Râșcani.

Bărbatului i-au fost înaintate două capete de acuzare pentru violență în familie soldată cu tentativă de sinucidere și violență în familie soldată cu decesul victimei. Primul episod vizează fapte presupus comise în noiembrie 2025, când victima ar fi încercat să-și ia viața în urma actelor de violență exercitate asupra sa. Al doilea capăt de acuzare se referă la sinuciderea acesteia la 3 martie 2026.

Potrivit procuraturii, învinuitului i se impută acțiuni și inacțiuni intenționate asupra unui membru de familie, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale și al comunicațiilor electronice. Acestea s-ar fi manifestat prin izolare, intimidare și exercitarea controlului asupra victimei, precum și prin limitarea accesului la bunuri și resurse comune, acțiuni care ar fi contribuit la producerea celor două episoade.

În privința învinuitului a fost aplicată aceeași măsură preventivă sub formă de obligare de a nu părăsi țara, cu consemn la frontieră.

PG anunță că urmărirea penală este în desfășurare. Procurorii așteaptă rezultatele expertizei medico-legale suplimentare, precum și efectuarea unei expertize psihologico-psihiatrice post-mortem, menite să contribuie la stabilirea completă a circumstanțelor cazului.

Liudmila Vartic, educatoare la o grădiniță din Hâncești, a decedat după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc din Chișinău la data de 3 martie 2026. Femeia ar fi fost supusă, timp de mai mulți ani, violenței din partea soțului său, Dumitru Vartic, care, la momentul decesului soției, exercita funcția de vicepreședinte al raionului Hâncești. Bărbatul are statut de bănuit în acest caz și are interdicția de a părăsi țara.

În cadrul procesului de investigații, pe acest caz a fost dispusă procedura de exhumare a femeii. La expertiză a participat un specialist din România.