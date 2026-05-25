Florile care dau viață gospodăriei /VIDEO

În gospodăriile de la sat, florile nu sunt doar podoabe ale curții, ci adevărate bucăți de suflet îngrijite cu dragoste și răbdare. Fiecare floare plantată lângă casă vorbește despre hărnicia, sensibilitatea și frumusețea oamenilor care o îngrijesc zi de zi.

De la mușcatele din ferestre și până la trandafirii care înfloresc la poartă, florile aduc culoare, liniște și viață în curțile gospodarilor. În fiecare dimineață, femeile satului le udă cu grijă, le curăță și le ocrotesc ca pe niște ființe dragi, iar în schimb primesc frumusețe, parfum și bucurie.

Îngrijirea florilor este mai mult decât o obișnuință — este o tradiție păstrată din generație în generație, o dovadă că omul sfințește locul prin muncă, grijă și iubire pentru frumos. În liniștea satului, printre flori, parcă și timpul curge mai blând, iar casa devine mai primitoare și mai vie.