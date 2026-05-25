Ziua Sportivului și a Mișcării Olimpice, marcată la Florești / GALERIE FOTO

La Florești a fost marcată „Ziua Sportivului și a Mișcării Olimpice”, un eveniment dedicat promovării sportului și unui mod sănătos de viață. Activitatea a reunit sportivi, elevi, profesori, antrenori și reprezentanți ai autorităților locale din întreg raionul.

Evenimentul a fost organizat de Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport Florești, în parteneriat cu Consiliul Raional Florești.

Ziua a început cu o ceremonie festivă, în cadrul căreia au fost oferite diplome și mențiuni pentru antrenorii, profesorii și veteranii sportului care contribuie la dezvoltarea domeniului sportiv în localitățile raionului. De asemenea, au fost apreciați și primarii care susțin activitățile sportive și implicarea tinerilor în competiții.

După partea oficială, participanții au luat parte la mai multe întreceri sportive organizate pentru diferite categorii de vârstă. Elevii și sportivii și-au demonstrat abilitățile în competiții de volei, șah, dame, tenis de masă, mini-fotbal, baschet, haltere, armwrestling, alergare de viteză și tragerea otgonului.

Atmosfera a fost una plină de energie și entuziasm, iar participanții au demonstrat spirit de echipă și fair-play pe tot parcursul activităților.

Organizatorii spun că astfel de evenimente contribuie la promovarea sportului în rândul tinerilor și încurajează un stil de viață activ și sănătos.

Sloganul evenimentului, „Sportul ne unește”, a reflectat mesajul principal al zilei, acela că sportul aduce oamenii împreună și promovează unitatea, disciplina și performanța.