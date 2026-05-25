Civic Next: vocea tinerilor care schimbă comunitatea

Într-o societate în continuă schimbare, implicarea tinerilor în viața comunității devine tot mai importantă. Ideile, energia și dorința lor de a contribui la rezolvarea problemelor locale pot transforma comunitățile în spații mai prietenoase, mai moderne și mai unite. Prin inițiative civice și proiecte dedicate dezvoltării locale, adolescenții demonstrează că pot deveni adevărați agenți ai schimbării, capabili să aducă soluții concrete pentru nevoile oamenilor din jurul lor. În raionul Drochia, acest spirit de implicare este promovat prin proiectul Civic Next, o inițiativă care oferă tinerilor oportunitatea de a-și transforma ideile în acțiuni reale pentru comunitate.

În raionul Drochia, implicarea civică a tinerilor capătă tot mai mult contur datorită proiectului Civic Next – o inițiativă destinată adolescenților cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani, dornici să identifice problemele din comunitățile lor și să contribuie activ la soluționarea acestora.

Proiectul a debutat cu o tabără de instruire desfășurată pe parcursul a trei zile, în cadrul căreia participanții au discutat despre provocările existente în localitățile lor și au învățat noțiuni de bază despre managementul de proiect. Scopul principal al activității a fost transformarea ideilor în acțiuni concrete, capabile să producă schimbări reale în comunitate.

La finalul etapei de pregătire, cei 25 de participanți și-au prezentat inițiativele în cadrul unui eveniment organizat la Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip”. Proiectele au fost evaluate de un juriu format din reprezentanți ai administrației publice locale, organizațiilor de tineret și instituțiilor partenere:

Nina Cereteu – Primarul orașului Drochia

Igor Jidraș – Vicepreședintele Consiliului Raional Drochia

Mariana Bruma – șefa Centrului de Tineret Drochia

Maxim Babără – membru al Consiliului Raional al Tinerilor din Drochia

Svetlana Nicov – șefa YK Ana Drochia

Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip”

Cele mai bune trei inițiative au beneficiat de mini-granturi în valoare de 200 de euro pentru implementare.

În prezent, proiectele câștigătoare se află în etapa de realizare.

Primul proiect, care a acumulat cel mai mare punctaj din partea juriului, este implementat în satul Sofia. Trei tineri: Giscă Laura, Banaru Elena și Babara Damian, au observat lipsa băncilor în spațiile publice ale localității, ceea ce reduce posibilitățile de odihnă și socializare pentru locuitori, în special în timpul evenimentelor comunitare. Pentru a răspunde acestei nevoi, echipa a decis instalarea mai multor bănci în diferite zone ale satului, contribuind astfel la crearea unor spații mai prietenoase și accesibile pentru comunitate.

Cel de-al doilea proiect, câștigat de Alexandra Moldovan, președinta CRT Drochia, vizează amenajarea spațiului destinat Consiliului Raional al Tinerilor din Drochia. Echipa responsabilă își propune să îmbunătățească aspectul și funcționalitatea încăperii prin procurarea mobilierului necesar, renovarea și organizarea spațiului. Astfel, tinerii vor beneficia de un mediu mai confortabil pentru întâlniri, activități și dezvoltarea unor noi inițiative comunitare.

Al treilea proiect – o inițiativă frumoasă, realizată de o echipă de tinere: Ungureanu Evelina, șefa departamentului participare bugetară, Mazniuc Daniela, consilieră și Rotari Dana, voluntară, promovează creativitatea și protecția mediului. Participanții intenționează să organizeze ateliere prin care să demonstreze cum hârtia și hainele vechi, inclusiv pantalonii din denim, pot fi reciclate și transformate în obiecte noi și utile. Inițiativa încurajează reutilizarea materialelor și dezvoltarea unui comportament responsabil față de mediu.

Prin proiectele dezvoltate în cadrul proiectului Civic Next, tinerii din raionul Drochia demonstrează că schimbarea începe cu implicare, curaj și dorința de a face bine comunității. Fie că amenajează spații publice, creează locuri dedicate tinerilor sau promovează protecția mediului, aceștia arată că ideile simple pot avea un impact real atunci când sunt susținute de muncă și responsabilitate. Civic Next nu este doar un proiect, ci o dovadă că generația tânără are puterea de a construi comunități mai unite, mai active și mai orientate spre viitor.

Proiectul Civic Next este organizat de AO „Norda”, în cadrul programului „The New Democracy Fund Moldova Extension 2025–2026”, implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Danemarca, cu suportul financiar al New Democracy Fund.

Elena-Gabriela ȘTIRBU, corespondentă VIP HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia