Mărar, pătrunjel și hriscă de import – nimicite de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) continuă monitorizarea strictă a calității și siguranței produselor agroalimentare importate în Republica Moldova. În urma controalelor oficiale intensificate, desfășurate de inspectorii din cadrul Posturilor de Inspecție la Frontieră, au fost depistate mai multe loturi de produse alimentare neconforme, care prezentau riscuri pentru sănătatea consumatorilor, imformează ansa.gov.md

Astfel, în urma analizelor de laborator, s-au constatat depășiri ale limitelor maxime admisibile (LMA) de reziduuri de pesticide în mai multe loturi de produse vegetale:

Mărar și pătrunjel – au fost nimicite două loturi, cu o cantitate totală de 26.000 kg. Analizele au confirmat prezența peste limitele legale a substanțelor precum Clorpirifos și Penconazol;

– au fost nimicite două loturi, cu o cantitate totală de 26.000 kg. Analizele au confirmat prezența peste limitele legale a substanțelor precum Clorpirifos și Penconazol; Hrișcă – au fost retrase și nimicite 132 kg din cauza depășirii LMA cu reziduuri de pesticid Glifosat.

Inspectorii ANSA au identificat neconformități și la trei loturi de produse alimentare pe bază de grăsimi vegetale, provenite din import.

Conform Raportului de încercări emis de I.P. Centrul Național Sănătatea Plantelor Animalelor,și Siguranța Alimentelor – în produsele respective a fost depistată prezența izomerilor trans ai acizilor grași nesaturați (alții decât cei prezenți în mod natural), fapt ce contravine prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 899/2017 privind aprobarea Regulamentului sanitar referitor la adaosul de vitamine, minerale și alte substanțe în produsele alimentare.

Ca urmare, s-a dispus utilizarea condiționată pentru următoarele produse:

preparat alimentar cu conținut de proteine și grăsimi – 304 kg;

preparat alimentar cu conținut de proteine și grăsimi, cu pastă semitare – 645 kg;

preparat alimentar cu conținut de proteine și grăsimi, cu pastă moale – 541 kg.

ANSA reiterează ! Vom aplica toleranță zero față de produsele alimentare care nu respectă cerințele de siguranță. Agenții economici, importatori de produse alimentare, sunt obligați să verifice riguros atât furnizorii, cât și conformitatea produselor introduse pe teritoriul Republicii Moldova, asumându-și responsabilitatea pentru calitatea și siguranța acestora.