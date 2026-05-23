Doina Lupu: „Copiii au nevoie de atenție, nu doar de telefoane” / VIDEO

Tot mai mulți părinți se confruntă cu problema dependenței copiilor de telefoane, tablete și rețele sociale. În același timp, lectura devine tot mai puțin atractivă pentru cei mici. Despre aceste provocări a vorbit psihologul din Soroca, Doina Lupu, care spune că schimbarea începe, în primul rând, de la familie.

Potrivit specialistei, copiii preiau comportamentele pe care le văd zilnic acasă, iar exemplul părinților are un rol important în dezvoltarea obiceiurilor lor.

„Copiii nu fac ceea ce li se spune, ci ceea ce văd. Învățăm mai mult din exemple decât din vorbe”, afirmă Doina Lupu.

Psihologul consideră că lectura poate deveni mai atractivă dacă este transformată într-o activitate de familie. Ea recomandă ca părinții să petreacă mai mult timp alături de copii și să încurajeze activitățile comune, fără telefoane sau televizoare.

În opinia sa, dependența de ecrane îi afectează atât pe copii, cât și pe adulți. Din acest motiv, părinții sunt îndemnați să limiteze timpul petrecut pe telefon și să ofere mai multă atenție relației cu cei mici.

Specialista spune că ieșirile în natură, plimbările, sportul sau simplele discuții în familie pot contribui la reducerea timpului petrecut online.

„Copilul are nevoie să fie ascultat și să simtă că este important”, susține psihologul.

Doina Lupu afirmă că tehnologia nu trebuie interzisă complet, ci utilizată corect și echilibrat. Ea consideră că adulții trebuie să-i ajute pe copii să descopere și partea utilă a internetului, nu doar rețelele sociale sau divertismentul.