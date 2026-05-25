Copiii și Juniorii de la EFA sunt printre cei mai buni în Liga Regională Nord

Recent au fost disputate ultimele meciuri oficiale, din acest sezon fotbalistic 2025/2026, în cadrul Campionatului Republicii Moldova printre copii și juniori, printre protagoniști numărându-se și echipele clubului EGA din satul Visoca.

Îmbucurător este faptul că, echipa U14 a ocupat locul I și titlul de campioana, în categoria sa de vârstă. Această echipă mai are de disputat două meciuri de baraj, în compania rivalilor de la FC Florești, miza fiind promovarea în Liga a 2-a. Cei de la U16 s-au situat pe treapta a doua a podiumului de onoare, iar picii de la U12 au ocupat locul șase.