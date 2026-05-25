Dan Perciun: „Se schimbă modul de structurare și organizare a sistemului”

Sistemul educațional din Republica Moldova urmează să treacă prin una dintre cele mai ample reorganizări din ultimii ani. Ministerul Educației pregătește o reformă care va scoate direcțiile raionale de învățământ din subordinea consiliilor raionale și le va transforma în agenții teritoriale coordonate direct de la centru. Autoritățile susțin că schimbarea va reduce influența politică locală, va eficientiza administrarea școlilor și va permite aplicarea uniformă a politicilor educaționale la nivel național.

Ministrul Educației, Dan Perciun, afirmă că reforma va fi implementată până la sfârșitul anului 2026 și va viza inclusiv restructurarea modului în care sunt administrate instituțiile de învățământ din țară.

„Astăzi, direcțiile de învățământ sunt subordonate consiliilor raionale, iar școlile depind de acestea. Prin noua reformă, școlile vor trece în subordinea agențiilor teritoriale, iar acestea vor fi coordonate direct de Minister. Se schimbă un pic modul de structurare și organizare a sistemului. Vom anunța oficial această schimbare săptămâna viitoare, vom prezenta proiectul reformei, conceptul de lege”, a explicat Dan Perciun, în cadrul emisiunii Cabinetul din umbră de la Jurnal TV.

Potrivit ministrului, actualul model administrativ este afectat de deficitul de personal și de salariile mici, iar în unele raioane gradul de ocupare a funcțiilor din direcțiile de învățământ ajunge la doar 25-50%.

Oficialul susține că reforma este necesară și pentru a limita influențele politice asupra deciziilor din sistemul educațional, în special în ceea ce privește reorganizarea școlilor, investițiile și concursurile pentru funcțiile de directori.

„Ne dorim totuși o depolitizare a sistemului, astăzi ele totuși fiind subordonate consiliilor raionale sunt cel puțin trei decizii sau dimensiuni majore unde factorul politic influențează deciziile și ele nu se iau întotdeauna din ce este important pentru sistemul educațional, dar câteodată din considerente politice locale. Deciziile cu privire la reorganizarea instituțiilor sunt astăzi la Consiliile raionale și avem situații foarte pestrițe unde sunt Consilii raionale care înțeleg importanța unor instituții mai mari, mai bine dotate, cu mai mulți copii și iau aceste decizii, avem raioane unde fiecare a treia școală are mai puțin de 50 de elevi. Șansele copiilor la o educație de calitate diferă de la un raion la altul. Mai este și distribuția investițiilor – doar 5 din 35 au un Regulament care specifică clar cărei instituții vor fi repartizate investițiile”, a spus ministrul.

Noua arhitectură administrativă ar urma să includă maximum 10 agenții teritoriale, după modelul deja aplicat în domeniul protecției sociale și în paralel cu viitoarea reformă administrativ-teritorială. Chiar și în aceste condiții, reprezentanțe locale vor continua să funcționeze în fiecare raion.

Ministrul a precizat că schimbările vor viza inclusiv municipiul Chișinău, însă grădinițele, școlile sportive și cele de artă vor rămâne în continuare în administrarea autorităților locale.

„Inclusiv va fi și Direcția învățământ Chișinău va fi transformată, dar doar aspectele care țin de școli, în continuare grădinițele, școlile de artă și școlile de sport vor rămâne în gestiunea fie a primăriilor. În cazul Chișinăului și grădinițele, și școlile de artă, de sport vor fi în gestiunea Primăriei. În afara Chișinăului – vor trece la acele consilii regionale, pentru că oricum această reformă merge în paralel cu reforma teritorial-administrativă”, a mai spus ministrul.

