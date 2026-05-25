Sorocenii câștigă, dar… pierd la Florești

După ce a fost învinsă categoric pe teren propriu, 0-4, de rivala din Florești, echipa de fotbaliști amatori din raionul Soroca și-a luat revanșa în deplasare, pe stadionul din satul Sănătăuca, scor 1-2, dar…

În semifinalele Cupei Republicii Moldova rpintre echipele de fotbaliști amatori s-a calificat echipa ATF Florești (foto: Asociația de fotbal Florești), cu scorul general 5-2.

Astfel, duminică, 7 iunie, ATF Florești joacă, meciul din semifinale, cu echipa ATF Glodeni. Meciul retur se va disputa pe data de 14 iunie. Finala va avea loc pe 28 iunie.

Vă reamintim că, câștigătoarea competiției va reprezenta Republica Moldova în UEFA Regions’ Cup și va evolua în etapa intermediară, în grupa a 2-a, alături de Serbia, San Marino și Slovenia (gazda mini-turneului).