Situația la Frontieră: cca 61.9 mii de traversări în ultimele 24 de ore

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 61 980 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 11 847 traversări.
Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi:
- PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 20 608 traversări persoane;
- PTF Leușeni – 8 247 traversări persoane;
- PTF Sculeni – 6 635 traversări persoane;
- PTF Palanca – 5 976 traversări persoane;
- PTF Otaci – 4 147 traversări persoane.
În ultimele 24 de ore, pe sensul de intrare în Republica Moldova s-a aplicat refuzul de autorizare a trecerii frontierei de stat pentru 25 persoane străine.
Încălcări înregistrate:
- Trecerea ilegală a mărfurilor și bunurilor – 0;
- Traversarea ilegală a FS de către persoane – 2;
- Tentativa trecerii ilegale a FS de către persoane – 0;
- Folosirea documentului fals – 0;
- Nerespectarea regulilor de ședere și intrare în RM – 2;
- Încălcarea regulilor de transportare a străinilor și a obligației de a prezenta datele privind pasagerii transportați – 0;
- Încălcarea regimului frontierei de stat, a regimului zonei de frontieră, a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat și a regulilor de trecere a frontierei de stat – 8;
- Altele – 13.
Pentru evitarea aglomerații, Poliția de Frontieră recomandă:
- PTF „Leușeni-Albița”: Alternativa – PTF „Leova-Bumbăta” sau PTF „Cahul-Oancea”.
- PTF „Sculeni-Sculeni”: Optați pentru PTF „Costești-Stânca” sau PTF „Lipcani-Rădăuți Prut”.
- PTF comun „Palanca-Maiaki-Udobnoe”: Alternativa – PTF „Tudora-Starokazacie”.
Situația în timp real a punctelor de trecere a frontierei, accesați: https://border.gov.md/camere-web
Pentru întrebări suplimentare, contactați: Linia Verde a Poliției de Frontieră: 022 259 717
Odată ajunși la frontieră, IGPF roagă să manifestați răbdare, înțelegere și respect față de personalul aflat la datorie și ceilalți participanți la trafic.