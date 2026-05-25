125 de ani de lectură la Orhei. Despre trecut și viitorul digital / VIDEO

Astăzi, a avut loc Conferința Națională „De la pagini tipărite la cărți electronice”, organizată de Biblioteca Publică Raională „Alexandru Donici” din Orhei, cu prilejul aniversării a 125 de ani de lectură publică la Orhei și în contextul transformării bibliotecilor în era digitală.

Evenimentul a reunit oameni dedicați lecturii și culturii din municipiul Chișinău și din mai multe raioane ale țării, printre care Soroca, Drochia, Florești, Rîșcani, Strășeni, Șoldănești, Ștefan Vodă și Telenești. În cadrul conferinței, Sofia Sîrbu, bibliotecar principal și reprezentantă a Bibliotecii Municipale „Mihail Sadoveanu” Soroca, a împărtășit experiențe, proiecte și perspective privind evoluția bibliotecilor și importanța păstrării culturii lecturii în era tehnologiei.

Prezenți la eveniment, Vasile Adașan, președintele raionului Orhei, și Elena Guler, șefa Secției Cultură Orhei, au salutat organizarea unor asemenea inițiative și au evidențiat rolul bibliotecii în comunitate, ca spațiu al educației, culturii și dialogului.

Participanții au discutat despre provocările și oportunitățile pe care le aduce digitalizarea, subliniind necesitatea promovării lecturii și a menținerii bibliotecilor drept centre active ale comunității.

