Bulgaria, cea mai ieftină destinație turistică din Europa în 2026: o vacanță all-inclusive poate costa 290 de euro

Bulgaria a fost desemnată cea mai accesibilă destinație de vacanță all-inclusive din Europa pentru sezonul 2026, potrivit unei analize realizate de platforma britanică Travel Supermarket. Regiunea Burgas de la Marea Neagră a depășit chiar și Tunisia, liderul clasamentului de anul trecut, transmite Libertatea.ro.

Potrivit studiului, turiștii pot găsi în anumite perioade pachete all-inclusive pentru o săptămână la prețuri de aproximativ 290 de euro de persoană. Chiar și în plin sezon estival, când costurile cresc până la circa 610 euro, Bulgaria rămâne una dintre cele mai avantajoase opțiuni pentru vacanțele de vară.

Litoralul bulgăresc atrage tot mai multe familii și tineri datorită combinației dintre plajele întinse, hotelurile cu servicii all-inclusive și prețurile reduse. Stațiunea Sunny Beach continuă să fie cea mai populară destinație, în timp ce orașele istorice Sozopol și Nesebar câștigă tot mai mult teren în preferințele turiștilor.

Un alt avantaj îl reprezintă costurile reduse pentru mâncare și băuturi. Conform datelor Numbeo, o bere locală la draft costă aproximativ 2,25 euro, un prânz la un restaurant accesibil în jur de 10 euro, iar o cină pentru două persoane într-un local de categorie medie ajunge la circa 41 de euro. De asemenea, o sticlă de apă costă aproximativ 1,10 euro, iar un cappuccino în jur de 2,20 euro.

Experții din turism spun că regiunea Burgas traversează un adevărat boom turistic, fiind comparată tot mai des cu destinații consacrate din Grecia, Spania și Turcia, dar la costuri considerabil mai mici.

Analiza Travel Supermarket a fost realizată pe baza pachetelor all-inclusive rezervate în perioada 1–20 aprilie 2026 pentru vacanțe programate între lunile mai și septembrie. Clasamentul arată că Bulgaria oferă în prezent cel mai bun raport între preț și servicii dintre toate destinațiile turistice europene.