Sesiune de instruire despre ESG – mediu, social și guvernanță

Recent, directoarea Filialei Soroca a Camerei de Comerț și Industrie, Lilia Catruc, a participat la o sesiune de instruire dedicată conceptului ESG – mediu, social și guvernanță. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului PNUD „Dezvoltarea capacităților de export de pe ambele maluri ale Nistrului” (AdTrade), implementat cu suportul financiar al Suediei și Regatului Unit, în parteneriat cu AOAFAM și AO CEDAS.

Activitatea face parte din inițiativele proiectului orientate spre promovarea principiilor ESG (Environmental, Social, Governance) și informarea întreprinderilor mici și mijlocii despre beneficiile integrării practicilor sustenabile în dezvoltarea afacerilor.

Scopul sesiunii a fost de a prezenta modul în care integrarea principiilor ESG influențează structura și funcționarea modelelor de afaceri, prin adaptarea strategiilor, proceselor operaționale și relațiilor cu actorii cheie, precum și evidențierea oportunităților și provocărilor generate de această tranziție.

