Afaceri cu gust de succes: o nouă afacere apicolă lansată prin sprijin guvernamental

Visurile mari pot deveni realitate atunci când inițiativa antreprenorială este susținută de măsuri eficiente de ocupare a forței de muncă. Un exemplu elocvent vine din cadrul Direcției ocuparea forței de muncă Drochia, unde o nouă poveste de succes demonstrează impactul programelor de stat asupra dezvoltării economice locale.

Prin aplicarea prevederilor art. 39 din Legea nr. 105/2018 privind promovarea ocupării forței de muncă, doamna Iulia Roibu, aflată anterior în căutarea unui loc de muncă, a reușit să își transforme pasiunea într-o afacere proprie. Aceasta a beneficiat de subvenția destinată inițierii unei afaceri, reușind astfel să facă trecerea de la șomaj la antreprenoriat.

În urma sprijinului acordat, a fost înregistrată cu succes compania S.R.L. „Grădina Albinelor”, iar beneficiara s-a angajat oficial în calitate de apicultor. Cu ajutorul fondurilor oferite prin subvenție, au fost achiziționate utilaje și echipamente moderne necesare desfășurării activității apicole la standarde înalte.

Această inițiativă reprezintă un exemplu relevant al eficienței măsurilor active de ocupare, care contribuie nu doar la crearea locurilor de muncă, ci și la stimularea antreprenoriatului și dezvoltarea economiei locale.

