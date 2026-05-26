Lucrări de modernizare pe strada Toma Ciorbă din Florești

În orașul Florești au început lucrările de modernizare și reparație a străzii Toma Ciorbă, un proiect important pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere locale.

Autoritățile locale au anunțat că intervențiile vizează reabilitarea carosabilului, sporirea siguranței rutiere și creșterea confortului atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni. Lucrările includ pregătirea fundației drumului, refacerea stratului de asfalt și îmbunătățirea zonelor adiacente.

Proiectul face parte din programul de modernizare a infrastructurii urbane și are drept scop dezvoltarea durabilă a orașului, precum și crearea unor condiții mai bune de circulație pentru locuitori.

Reprezentanții administrației publice locale dau asigurări că lucrările vor fi realizate etapizat, pentru a reduce disconfortul în trafic și pentru a asigura o circulație cât mai fluidă pe durata intervențiilor.

