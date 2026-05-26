Cum ne schimbă Social Media modul în care gândim

Social Media influențează tot mai mult felul în care oamenii gândesc, comunică și se comportă. Deși oferă divertisment, informații rapide și posibilitatea de a comunica ușor cu ceilalți, utilizarea excesivă a rețelelor sociale poate avea și efecte negative, în special asupra tinerilor. În ultimii ani, platformele online au devenit o parte importantă din viața de zi cu zi, schimbând modul în care percepem lumea și relațiile dintre oameni.

Impactul Social Media asupra gândirii și comportamentului

Platformele precum TikTok, Instagram sau YouTube sunt pline de videoclipuri scurte, imagini colorate, reclame gălăgioase și scene rapide, care atrag atenția doar pentru câteva secunde. Din această cauză, mulți tineri își pierd răbdarea de a citi, de a învăța sau de a se concentra asupra unor activități importante pentru perioade mai lungi de timp.

În plus, Social Media influențează puternic ceea ce considerăm „normal” sau „frumos”. Trendurile promovate online prezintă adesea standarde imposibile de atins, iar multe persoane ajung să creadă că trebuie să arate perfect pentru a fi acceptate de ceilalți. Din dorința de a primi apreciere și validare, unii tineri folosesc filtre exagerate, își modifică aspectul sau chiar recurg la diete nesănătoase pentru a slăbi.

Aceste comportamente pot provoca probleme grave de sănătate, precum tulburări alimentare, lipsă de energie, anxietate sau scăderea încrederii în sine.

De asemenea, multe challenge-uri apărute pe internet sunt periculoase. În încercarea de a deveni populari sau de a obține cât mai multe aprecieri și vizualizări, unii tineri își pun viața în pericol fără să se gândească la consecințe.

Un alt efect negativ este influența comportamentului agresiv și a lipsei de respect promovate online. Limbajul ofensator, hărțuirea și comentariile răutăcioase ajung să influențeze modul în care oamenii comunică și în viața reală.

În concluzie, Social Media poate fi utilă atunci când este folosită corect și cu măsură. Totuși, utilizarea excesivă poate afecta atenția, sănătatea și felul în care gândim. De aceea, este important să folosim internetul responsabil, să alegem atent conținutul pe care îl consumăm și să păstrăm un echilibru între viața online și cea reală.

Nicolae CÎRȚÎCA,

membru HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia