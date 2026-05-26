Învățare prin experiență: excursie educativă pentru elevii din Șuri

Excursiile școlare reprezintă una dintre cele mai frumoase modalități prin care elevii pot descoperi lumea dincolo de sala de clasă, îmbinând cunoașterea, aventura și socializarea. Vizitele în locuri istorice, culturale și recreative contribuie la dezvoltarea spiritului de observație, la îmbogățirea cunoștințelor și la crearea unor amintiri de neuitat.

Cu mult entuziasm și voie bună, elevii claselor a VII-a, a VIII-a și a XI-a de la Gimnaziul „Viorel Ciobanu” din comuna Șuri au participat recent la o excursie educativă prin mai multe destinații interesante din Republica Moldova.

Prima destinație a fost Zoo Club, unul dintre cele mai cunoscute locuri de agrement din satul Bardar, situat la aproximativ 13 kilometri de municipiul Chișinău. Inițial creat ca o fermă de struți în anii ’90, locul s-a transformat ulterior într-o mică grădină zoologică privată. Acolo, elevii au avut ocazia să vadă și să interacționeze cu numeroase animale: struți, cai și ponei, alpaca, canguri, ratoni, iepuri, păuni, fazani, lebede, porci vietnamezi, capre, oi și multe păsări exotice. Copiii au hrănit și au putut atinge unele dintre animale, experiența fiind una deosebită și plină de emoții.

Următoarea destinație a fost Grădina Zoologică din Chișinău, unde elevii au admirat numeroase animale rare și exotice de pe diferite continente. Printre acestea s-au numărat tigrii bengalezi și siberieni, urșii bruni, zebrele, cămilele, lemurii, maimuțele, lupii, vulpile, pelicanii, lebedele negre și albe, păunii și alte păsări exotice. Unele animale nu au putut fi observate deoarece erau mutate temporar din cauza lucrărilor de renovare și necesitau timp pentru acomodare, iar altele se adăposteau la umbră din cauza temperaturilor ridicate.

A treia oprire a fost la grădina de fluturi din Chișinău, un spațiu special amenajat unde pot fi admirate diverse specii de fluturi exotici. Elevii au rămas impresionați de frumusețea și delicatețea acestora, dar și de atmosfera liniștită și exotică a locului.

Excursia a continuat cu o vizită la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Aici, elevii au avut ocazia să descopere numeroase exponate valoroase, inclusiv animale împăiate – urși, lupi, păsări și alte animale sălbatice din Republica Moldova și din diferite colțuri ale lumii. În subsolul muzeului au admirat expoziții dedicate culturii și tradițiilor moldovenești, precum și celebra relicvă muzeală – scheletul Deinotherium giganteum.

Ultimele destinații ale excursiei au fost două mănăstiri renumite din Republica Moldova. Prima a fost Mănăstirea Răciula, un loc sfânt și liniștit, situat în mijlocul naturii, unde viețuiește o comunitate de maici, dedicată rugăciunii și vieții monahale. Fondată în secolul al XIX-lea, mănăstirea are o istorie bogată și este vizitată anual de numeroși pelerini.

Cea de-a doua mănăstire vizitată a fost Mănăstirea Hârbovăț, amplasată într-o zonă pitorească, înconjurată de păduri. Cu o istorie veche și numeroase transformări de-a lungul timpului, mănăstirea rămâne astăzi un important loc de rugăciune și pelerinaj pentru credincioși.

Excursia s-a încheiat cu multe emoții frumoase, zâmbete și amintiri, care vor rămâne mult timp în sufletele elevilor. Fiecare loc vizitat le-a oferit noi cunoștințe, experiențe interesante și momente de bucurie petrecute împreună. Astfel de activități contribuie nu doar la dezvoltarea intelectuală a tinerilor, ci și la consolidarea prieteniei, spiritului de echipă și dragostei pentru natură, cultură și valorile naționale. Pentru elevii Gimnaziului „Viorel Ciobanu”, această excursie a fost o adevărată lecție de viață, descoperire și frumos.

Paulla GRĂDINARI,

membră HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia (filiala Șuri)