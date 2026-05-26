Sănătate, echilibru și încredere: un eveniment dedicat femeilor din Drochia

Într-o lume în care ritmul alert al vieții și presiunile cotidiene afectează tot mai mult starea fizică și emoțională, grija față de sănătate și echilibrul interior devine esențială. Alimentația corectă, activitatea fizică și încrederea în sine nu sunt doar alegeri personale, ci investiții importante în calitatea vieții. Pornind de la această idee, AO „Femeia de Azi”, în colaborare cu „My Own Fitness”, a organizat la Drochia evenimentul „My Own Power” – o întâlnire dedicată femeilor, axată pe sănătate, dezvoltare personală și frumusețe interioară.

În cadrul evenimentului, Ana Ureke, nutriționist și antrenor fitness calificat, a susținut o prezentare despre importanța unui stil de viață sănătos. Participantele au aflat informații utile despre:

alimentația echilibrată;

hipertensiunea arterială;

rolul activității fizice în prevenirea problemelor de sănătate;

recomandări practice pentru menținerea sănătății și a unei bune stări fizice.

Totodată, Diana Bugai, administratoarea AO „Femeia de Azi”, a facilitat un exercițiu de autocunoaștere și reflecție, dedicat dezvoltării personale și echilibrului emoțional. Discuțiile au vizat:

acceptarea de sine;

gestionarea presiunilor sociale;

consolidarea încrederii personale;

construirea unei perspective sănătoase asupra propriei persoane.

La evenimentul „My Own Power” s-a alăturat și Alina Arama, proprietara salonului de proceduri Spa și frumusețe „Hair Treat” din orașul Drochia. Aceasta a oferit informații despre serviciile prestate în cadrul salonului și a surprins participantele cu vouchere pentru diverse proceduri de relaxare și îngrijire, inclusiv:

masaj relaxant;

masaj anticelulitic;

masaj terapeutic;

head spa – o procedură spa japoneză, care include masajul capilar sub murmurul liniștitor al apei, completat de masaj pentru mâini și picioare.

Întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă și prietenoasă, oferind participantelor posibilitatea de a socializa, de a face schimb de experiență și de a participa la activități interactive.

Evenimentul „My Own Power” a demonstrat încă o dată cât de important este ca femeile să investească timp în propria sănătate, dezvoltare personală și stare de bine. Prin informații utile, dialog sincer și momente de reflecție, participantele au descoperit că echilibrul interior și încrederea în sine se construiesc prin grijă, acceptare și alegeri conștiente. Astfel de inițiative contribuie nu doar la promovarea unui stil de viață sănătos, ci și la consolidarea unei comunități de femei puternice, unite și inspirate să devină cea mai bună versiune a lor.

Diana RUSSU,

administratoarea AO „Femeia de Azi”

