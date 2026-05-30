Huliganism într-o benzinărie din Soroca: bătaie la beție în toiul nopții

Un conflict izbucnit în toiul nopții într-o stație PECO din municipiul Soroca s-a încheiat cu o condamnare penală. Un bărbat a fost găsit vinovat de huliganism după ce a agresat fizic un alt bărbat în incinta unei benzinării, provocându-i leziuni corporale care au necesitat îngrijiri medicale.

Potrivit sentinței pronunțate de Judecătoria Soroca, incidentul s-a produs în noaptea de 22 decembrie 2025, în jurul orei 01:30, la o stație PECO din municipiu. În urma unui conflict verbal, inculpatul, aflat în stare de ebrietate, a lovit victima cu pumnii și picioarele. În timpul altercației, bărbatul agresat a căzut și s-a lovit cu capul de podea și de tejghea.

Expertiza medico-legală a stabilit că victima a suferit o plagă contuză la nivelul capului și mai multe echimoze, leziunile fiind calificate drept vătămare corporală ușoară, care a provocat o dereglare de sănătate de scurtă durată.

În fața instanței, inculpatul și-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Acesta a declarat că regretă cele întâmplate și a acceptat să achite prejudiciul material real demonstrat.

Martorii audiați au confirmat că agresorul a aplicat victimei mai multe lovituri în incinta magazinului și că altercația a continuat chiar și după ce alte persoane au încercat să intervină pentru a-l calma. Angajații stației PECO au alertat serviciul de pază, poliția și ambulanța, iar victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

În cadrul procesului, partea vătămată a solicitat despăgubiri materiale și morale, invocând cheltuieli medicale, bunuri deteriorate și venituri pierdute. Totuși, instanța a constatat că sumele solicitate nu au fost susținute prin suficiente probe și documente justificative. Din acest motiv, acțiunea civilă a fost admisă doar în principiu, urmând ca valoarea despăgubirilor să fie stabilită într-un proces civil separat.

La individualizarea pedepsei, judecătorul a ținut cont de faptul că inculpatul și-a recunoscut vina, a manifestat căință și nu au fost constatate circumstanțe agravante. Instanța a apreciat că reeducarea acestuia este posibilă fără izolarea de societate.

Prin hotărârea pronunțată la 28 mai 2026, Judecătoria Soroca l-a recunoscut vinovat de huliganism și i-a aplicat o amendă de 27.500 de lei. De asemenea, acesta va trebui să achite cheltuielile judiciare suportate de stat. Sentința poate fi contestată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.