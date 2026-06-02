Protest pașnic la Soroca pentru reluarea alimentării cu apă / VIDEO

Astăzi, în fața Primăriei municipiului Soroca a avut loc un protest pașnic al locuitorilor Planului Nou al municipiului Soroca, care au cerut reconectarea la rețeaua de apă, după ce alimentarea a fost sistată, fapt pe care cetățenii îl consideră nejustificat. Oamenii s-au adunat pentru a-și exprima nemulțumirea și pentru a solicita identificarea unei soluții care să permită reluarea furnizării apei.

În cadrul protestului, viceprimarul municipiului Soroca, Veaceslav Ursu a declarat că administrația publică locală nu poate influența deciziile unei societăți pe acțiuni. Cu toate acestea anume autoritățile municipale sunt cele care dețin 100% din acțiunile S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”.

Totodată, a fost semnată o petiție colectivă prin care locuitorii solicită examinarea situației și reconectarea la apă. Locuitorii spun că lipsa apei le afectează activitățile zilnice și își exprimă speranța că problema va fi soluționată cât mai curând. Aceștia așteaptă răspunsuri și măsuri concrete din partea instituțiilor responsabile.

Fiți cu ochii pe „Observatorul de Nord”, în această săptămână vom publica un Podcast cu Igor Focșa pentru a afla poziția și soluțiile operatorului local de aprovizionare cu apă.

Video: Marian Ceban


