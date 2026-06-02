A plecat în Ceruri ex-directorul Gimnaziului din satul Rublenița, Nicolae Țurcan

Colectivul Gimnaziului Rublenița anunță, cu durere, despre decesul domnului Nicolae Țurcan, fost director al instituției, un om de o deosebită noblețe și dedicare.

„A fost un director,a fost un mentor, un sprijin, un model de omenie pentru generații întregi de elevi. Prin muncă, prin cuvintele sale și prin bunătatea cu care a însoțit fiecare pas al copiilor, a lăsat o amprentă care nu se va șterge. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și ne rugăm ca Dumnezeu să le dea putere în aceste momente grele”, se spune în mesajul foștilor colegi ai domnului Nicolae Țurcan”.

Dumnezeu să-l ierte.