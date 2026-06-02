Cetățenii moldoveni care muncesc legal în Ucraina și Canada vor beneficia de pensii pentru limită de vârstă și alte prestații sociale

Executivul de la Chișinău a aprobat Acordurile în domeniul securității sociale cu Ucraina și Canada. Acestea prevăr că, cetățenii Republicii Moldova care muncesc legal în aceste două țări vor putea beneficia de pensii pentru limită de vârstă și alte prestații sociale – pensii de dizabilitate, pensii de urmaș.

Potrivit datelor oficiale, în Canada locuiesc peste 20 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova, iar în Ucraina se află peste 21 de mii de moldoveni cu permis de ședere permanentă și circa 2,9 de cetățeni ai Republicii Moldova cu permis de ședere temporară.

Vă reamintim că, Republica Moldova are semnate 23 de Acorduri de securitate socială, dintre care 18 sunt deja aplicate. În ultimii ani, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a extins semnificativ acest număr, prin încheierea acordurilor cu Italia, Grecia, Spania, Letonia, Franța, Elveția, Canada și Ucraina