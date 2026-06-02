Vladimir Guțu și Rodica Borzac au fost distinși cu Diplomă din partea Președintei Maia Sandu

De către
OdN
-
0
148
   Cu prilejul Zilei Nistrului, mai mulți specialiști din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică au fost distinși cu diplome din partea Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru dedicare și profesionalism.
  Printre cei menționați sunt  Vladimir Guțu, directorul Centrului de Sănătate Publică Soroca și Rodica Borzac, asistenta medicului specilist din cadrul Centrului de Sănătate Publică Soroca… Aprecierea a venit în semn de recunoaștere a muncii depuse în contextul crizei ecologice de pe râul Nistru din martie 2026, una dintre cele mai complexe situații din ultimii ani, în care aceștia s-au implicat activ pentru gestionarea consecințelor.

  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentPliculețele cu nicotină sunt interzise pentru plasare pe piața din Republica Moldova
Articolul următorInspectorii pentru Protecția Mediului au identificat două cazuri de defrișare ilegală în trupul de pădure Vertiujeni
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.