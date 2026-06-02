Soroca se numără printre raioanele cu cele mai mare număr de vaccinări anti meningococice

Specialiștii din sănătate subliniază că vaccinarea reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a infecției meningococice, care poate evolua rapid și poate avea consecințe severe, în special în rândul copiilor mici.

În acest context, în perioada 2–31 mai 2026, în Republica Moldova au fost administrate 332 de doze de vaccin antimeningococic de tip B, destinat prevenirii infecției meningococice, o boală gravă care poate provoca meningită și septicemie. Cu nouă vaccinuri, Soroca se numără printre raioanele cu cel mai mare număr de vaccinări.

Cele mai multe vaccinări au fost efectuate în municipiul Chișinău – 192, după care urmează raioanele Ungheni – 31 vaccinări, Căușeni – 16, Ialoveni și Orhei – câte 12, precum și Cahul, Călărași și Soroca, cu câte nouă vaccinări fiecare.

Ministerul Sănătății și ANSP îndeamnă părinții și reprezentanții legali ai copiilor cu vârsta cuprinsă între 7 și 11 luni, categorie eligibilă pentru imunizare, să consulte medicul de familie și să respecte schema recomandată de vaccinare.