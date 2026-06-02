Inspectorii pentru Protecția Mediului au identificat două cazuri de defrișare ilegală în trupul de pădure Vertiujeni

Inspectorii de mediu din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului au intensificat acțiunile de control și combatere a încălcărilor legislației de mediu în raionul Florești, depistând mai multe cazuri de tăieri ilegale de arbori și deversări neautorizate de ape uzate.

În cadrul raziilor de contracarare a tăierilor ilicite, inspectorii au identificat două cazuri de defrișare ilegală în trupul de pădure Vertiujeni. În primul caz, au fost tăiați ilegal 8 arbori din speciile pin, ulm și salcâm. Pentru fapta constatată a fost întocmit un proces-verbal contravențional, iar prejudiciul cauzat mediului a fost estimat la aproximativ 7 000 de lei. Totodată, volumul masei lemnoase extrase ilegal constituie 2,13 m³.

Pentru a evita descoperirea faptelor, persoanele implicate au încercat să ascundă urmele infracțiunii prin mascarea cioatelor. Aceste tentative nu au împiedicat însă inspectorii să documenteze încălcarea și să stabilească circumstanțele cazului, informează ipm.gov.md

Un alt caz de tăiere ilicită a fost depistat în aceeași zonă forestieră, în parcela 18D a trupului de pădure Vertiujeni, unde au fost tăiați ilegal alți 8 arbori de specie pin. În prezent, inspectorii efectuează procedurile necesare pentru calcularea prejudiciului cauzat mediului.

De asemenea, în timpul unei razii de salubrizare desfășurate pe teritoriul localității Ghindești, au fost identificate două cazuri de deversare a apelor uzate provenite din activități casnice. Pentru încălcările constatate au fost întocmite procese-verbale contravenționale, fiind aplicate sancțiuni conform prevederilor legislației în vigoare.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că tăierile ilegale de arbori și poluarea mediului prin deversarea neautorizată a apelor uzate reprezintă încălcări grave care afectează ecosistemele, resursele naturale și sănătatea comunităților locale.