Tinerii din Voloave au finalizat cu succes proiectul „Portul care ne unește”

Consiliul Local al Tinerilor din satul Voloave, coordonat de Natalia Iavorschii, anunță finalizarea cu succes a proiectului „Portul care ne unește”, implementat în cadrul Programului de Granturi „Fondul pentru Tineri Soroca”.

Inițiativa a avut drept scop promovarea tradițiilor și a portului popular în rândul tinerilor, precum și implicarea comunității în valorificarea și păstrarea patrimoniului cultural local. Pe parcursul desfășurării proiectului au fost organizate diverse activități educative și culturale, menite să apropie tinerii de valorile autentice ale neamului și de frumusețea costumului popular.

Un rezultat important al proiectului îl constituie achiziționarea a 11 bundițe naționale din resursele grantului, precum și utilizarea a 10 basmale tradiționale oferite de administrația publică locală. Aceste elemente au contribuit la autenticitatea activităților desfășurate și la promovarea portului popular în cadrul comunității.

Potrivit organizatorilor, succesul proiectului s-a datorat implicării active a tinerilor, care au demonstrat responsabilitate și interes pentru păstrarea tradițiilor locale. De asemenea, colaborarea cu Primăria, Casa de Cultură și membrii comunității a avut un rol esențial în realizarea obiectivelor propuse.

Prin proiectul „Portul care ne unește”, tinerii din Voloave au reușit să transforme tradiția într-o punte între generații, contribuind la consolidarea identității culturale locale și la promovarea valorilor autentice în rândul noii generații.

