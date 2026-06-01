Parlamentarii moldoveni, în dialog cu eurodeputații: integrarea europeană și reformele, pe agenda discuțiilor

Progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană și modalitățile de consolidare a cooperării dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European sunt discutate în de către un grup de deputați moldoveni aflați într-o vizită de studiu la Bruxelles, în perioada 1-3 iunie curent, informează anticoruptie.md

Din delegația Republicii Moldova fac parte vicepreședinții Parlamentului, Doina Gherman și Vlad Batrîncea și președinții celor 12 comisii parlamentare permanente.

Agenda vizitei include discuții cu raportorii Parlamentului European pentru Republica Moldova privind proiectul de raport referitor la evoluțiile din țara noastră și concluziile recentei misiuni desfășurate în Republica Moldova. La fel, deputații vor participa și la un schimb de opinii cu membrii Delegației Comitetului Parlamentar de Asociere Moldova–UE.

Printre subiectele discutate de deputații celor două instituții sunt și implicațiile instituționale ale negocierilor de extindere a Uniunii Europene, viitorul Cadrului Financiar Multianual 2028–2034, instrumentul Europa Globală și Facilitatea pentru Reformă și Creștere pentru Republica Moldova.

„Totodată, Președinta Comisiei juridice, pentru numiri și imunități, Veronica Roșca, și președintele Comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice, Grigore Novac, vor participa la discuțiile dedicate raportului final al misiunii ODIHR de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și recomandărilor formulate pentru autoritățile naționale”, se arată în comunicatul Parlamentului.

La finalul vizitei de studiu vor fi prezentate concluziile și direcțiile de acțiune pentru consolidarea cooperării dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European în domeniul sprijinirii democrației.

Vizita delegației Republicii Moldova la Bruxelles este organizată ca urmare a semnării recente a Memorandumului de cooperare dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European.