„Totul va fi bine” – un mesaj care a unit o comunitate prin lectură

Într-o lume în care timpul pare să alerge tot mai repede, există momente care ne opresc pentru o clipă și ne reamintesc ce contează cu adevărat: oamenii, emoțiile și puterea cuvintelor. Un astfel de moment a fost trăit pe 29 mai curent, la Biblioteca Publică Șuri, unde comunitatea noastră a avut bucuria de a o întâlni pe poeta Maria Ivanov, în cadrul Campaniei Naționale „Să citim împreună”.

Evenimentul a fost mai mult decât o întâlnire cu o scriitoare. A fost o lecție despre sensibilitate, curaj și speranță. Volumul „Totul va fi bine” a devenit puntea care a unit generații diferite în jurul acelorași valori: încrederea, bunătatea și puterea de a merge înainte, chiar și atunci când viața ne pune la încercare.

Sala bibliotecii a fost plină de emoție și energie pozitivă. Participanții au descoperit nu doar o carte, ci și povestea din spatele ei, au ascultat reflecții sincere despre lectură și au înțeles că fiecare pagină citită poate deveni un pas spre cunoaștere și dezvoltare personală.

Un moment aparte l-a constituit recenzia prezentată de bibliotecara Lilia Chiriac, care a evidențiat mesajele profunde ale volumului.

De asemenea, Maria Gociu-Nicorici, a impresionat publicul prin recenzia sa sensibilă și prin poezia dedicată autoarei, demonstrând că literatura inspiră noi creații și noi emoții.

Versurile Mariei Ivanov au prins viață prin vocile tinerelor cititoare Babără Victoria, Pasat Alexandra și Patlati Nicoleta. Cu multă expresivitate și pasiune, acestea au transformat poezia într-o experiență trăită, oferind publicului momente de autentică frumusețe artistică.

Întâlnirea a confirmat încă o dată că biblioteca este locul unde se nasc vise, unde se cultivă valori și unde comunitatea se adună pentru a învăța și a crește împreună. Astfel de activități demonstrează că lectura nu este doar un act individual, ci o experiență care apropie oamenii și construiește punți între generații.

Biblioteca Publică Șuri adresează sincere mulțumiri Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”, pentru oportunitatea de a participa la această frumoasă campanie și pentru șansa oferită comunității noastre de a întâlni autori contemporani care inspiră și motivează prin creațiile lor.

În această zi, la Biblioteca Publică Șuri, nu am vorbit doar despre cărți. Am vorbit despre speranță. Despre puterea cuvintelor de a schimba oameni. Despre frumusețea de a fi împreună.

Iar la final, fiecare dintre noi a plecat acasă cu o convingere mai puternică, mai luminoasă și mai necesară ca oricând: „Atunci când citim împreună, creștem împreună. Iar atunci când credem în puterea binelui, totul va fi bine.”

Doinița STAMATI,

directoarea Bibliotecii Publice Șuri,

corespondentă VIP HTSJ (filiala Șuri)