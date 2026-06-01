În acest an, îndemnizația unică la nașterea copilului a fost majorată la 21.866 de lei

De Ziua Internațională a Copilului, sărbătorită anual la data de 1 iunie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale continuă să dezvolte politici și servicii care sprijină copiii și familiile din Republica Moldova, informează social.gov.md

Începând cu 1 ianuarie 2026, indemnizația unică la nașterea copilului a fost majorată la 21.866 de lei, iar în anul 2025 de această indemnizație au beneficiat 33.411 de copii, contribuind astfel la consolidarea sprijinului acordat familiilor și la reducerea sărăciei în rândul copiilor.

Din octombrie 2022, Guvernul a stabilit pentru fiecare copil cu vârsta de până la 2 ani acordarea unei indemnizații lunare pentru îngrijirea copilului, în cuantum de 1000 lei, indiferent dacă părinții sunt asigurați sau nu. Astfel, în anul 2025, de această indemnizație au beneficiat 64.696 de copii. Pe parcursul aceluiași an, 33.221 de copii au beneficiat de indemnizația lunară pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani.

Începând cu 1 iulie 2025 durata concediului paternal a fost extinsă până la 15 zile calendaristice, care poate fi solicitat pe parcursul a 12 luni de la nașterea copilului, de care în anul 2025 au beneficiat 4.388 de tați. Totodată, tații, inclusiv cei care au adoptat copii, pot solicita concediul paternal integral sau în trei fracțiuni a câte 5 zile calendaristice, în decurs de 12 luni de la data nașterii copilului sau de la data încuviințării adopției.

Reamintim că, începând cu 1 ianuarie 2024, indemnizațiile pentru copii, cu excepția indemnizației paternale, sunt acordate proactiv de către Casa Națională de Asigurări Sociale, fără a fi nevoie ca unul dintre părinți să depună o cerere cu acte confirmative.

Prin intermediul Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe”, ediția a III-a, urmează să fie create sau reabilitate 155 de grupe noi de creșă, de care vor beneficia peste 3.100 de copii. Totodată, investițiile vor sprijini aproximativ 6.000 de părinți, oferindu-le posibilitatea de a reveni sau de a rămâne activi pe piața muncii și de a-și continua dezvoltarea profesională.

Începând cu anul 2026, toți copiii cu dizabilități din Republica Moldova vor beneficia de o plată anuală de 3000 lei, suplimentar la alocația socială. Această măsură vine în sprijinul a peste 13 580 de copii cu dizabilități și al familiilor acestora.

De asemenea, Ministerul încurajează participarea copiilor în luarea deciziilor care îi privesc. Astfel, în fiecare structură teritorială de asistență socială vor fi dezvoltate Consilii Consultative ale Copiilor, care reprezintă structuri reprezentative și consultative a copiilor, constituite la nivel de unitate administrativ-teritorială. Acestea vor reprezenta vocea tuturor copiilor cu privire la felul în care politicile statului în domeniul protecției drepturilor copilului, implementate la nivel local, răspund necesităților și intereselor copiilor.

Copiii care se confruntă cu orice formă de încălcare a drepturilor lor pot apela la Serviciul „Telefonul Copilului”, care activează în regim non-stop. Acesta poate fi apelat gratuit, anonim și confidențial la numărul scurt 116 111, din orice rețea de telefonie fixă sau mobilă. Totodată, atât copiii, cât și adulții pot solicita suport și prin intermediul chat-ului disponibil pe pagina web www.telefonulcopilului.md.

„Fiecare copil merită să crească în siguranță, să fie iubit, protejat și să aibă șansa unui viitor mai bun. Investițiile în copii și în familii sunt investiții în viitorul Republicii Moldova. Vom continua să dezvoltăm servicii și politici care oferă sprijin părinților și creează condiții mai bune pentru creșterea și dezvoltarea fiecărui copil.”, a menționat Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

