Patru șahiști din Florești au urcat pe podium la „Cupa Președintelui raionului Fălești – 2026” / GALERIE FOTO

Șahiștii din raionul Florești au obținut rezultate remarcabile la Turneul Republican de Șah „Cupa Președintelui raionului Fălești – 2026”, desfășurat recent cu participarea sportivilor din opt raioane ale Republicii Moldova.

Echipa din Florești, formată din nouă jucători, a demonstrat spirit de echipă, concentrare și pregătire bună, reușind să se claseze pe locul III în clasamentul general pe echipe. Performanța este cu atât mai valoroasă cu cât competiția a reunit un număr mare de șahiști din diferite localități ale țării.

Pe lângă succesul obținut la nivel de echipă, mai mulți reprezentanți ai Floreștiului s-au remarcat și în clasamentele individuale.

La categoria de vârstă de până la 10 ani, Gheorghe Galben a obținut locul I, demonstrând că talentul și munca pot aduce rezultate frumoase încă de la o vârstă fragedă.

O evoluție excelentă a avut și Victoria Mînzat, care a cucerit locul I la categoria de vârstă de 12 ani. Rezultatul confirmă pregătirea sa și pasiunea pentru acest sport al minții.

Printre premianți s-a numărat și Oleg Munteanu, care a ocupat locul II la categoria de vârstă peste 50 de ani, precum și Parascovia Pascaru, clasată pe locul III la categoria de 14 ani.

Rezultatele obținute la această competiție confirmă dezvoltarea șahului în raionul Florești și efortul depus de sportivi și antrenori pentru promovarea acestui sport. Participarea la turnee republicane oferă șahiștilor posibilitatea de a acumula experiență și de a-și demonstra abilitățile în fața unor adversari din întreaga țară.