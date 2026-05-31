A abuzat sexual fiica concubinei în vârstă de doar 5 ani, iar femeia tolera acțiunile ilegale ale făptuitorului. Ambii inculpați vor sta după gratii

Procuratura anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat, în vârstă de 31 de ani, pentru comiterea infracțiunii de acțiuni cu caracter sexual neconsimțite (art.172 al.(3) lit.a), b) din Codul penal). Instanța de judecată i-a stabilit pedeapsa de 12 ani de închisoare.

Acesta a fost acuzat de faptul că în perioada octombrie 2023 – februarie 2024 a admis acțiuni cu caracter sexual în privința fiicei concubinei sale în vârstă de 5 ani., informează procuratura.md

Mama copilei cunoștea ce se întâmplă și nu împiedica cele petrecute. Pentru acțiunile sale, calificate drept lăsarea în primejdie ( art.163 alin.(1) din Codul penal), și femeia a fost condamnată la închisoare cu executare. Aceasta va petrece un an în penitenciar de tip deschis pentru femei.

Acțiunile ilegale au fost depistate de tatăl biologic al copilei, care a observat vânătăi pe corpul minorei, după ce o luase de la grădiniță, iar copila i-a dezvăluit faptele de abuz sexual.

Ambii inculpați au pledat nevinovați.