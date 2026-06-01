Distincție specială pentru Alexandru Cimbriciuc la Campionatul Internațional de Full-Contact Karate

Recent, a avut loc desfășurarea Turneului Internațional de Full-Contact Karate, organizat la Florești de maestrul Sensei Igor Statnic. În cadrul evenimentului, generalul Alexandru Cimbriciuc, fost viceministru al Apărării al Republicii Moldova și președinte de onoare al FSA MMA Kenshinkan România, a fost distins cu Centura Neagră și Diploma de gradul 2 Dan din cadrul FSA & MMA Kenshinkan Japonia.

Distincția i-a fost înmânată de Sensei Vasile Sebastian Petrescu, șef de ramură FSA & MMA Kenshinkan Europa, care a subliniat că acordarea acestui grad reprezintă o expresie a respectului și aprecierii pentru contribuția lui Alexandru Cimbriciuc la promovarea valorilor educației, disciplinei și dezvoltării prin sport, precum și la consolidarea relațiilor de colaborare dintre practicanții artelor marțiale din România și Republica Moldova.

„Prin activitatea sa publică și prin sprijinul acordat comunității sportive, domnul general Alexandru Cimbriciuc reprezintă un exemplu de leadership, responsabilitate și devotament față de generațiile tinere”, a declarat Sensei Vasile Sebastian Petrescu.

Totodată, acesta a evidențiat rolul sportului în apropierea oamenilor și în construirea unor punți solide între comunități și națiuni, exprimându-și aprecierea față de oficialitățile din Republica Moldova care susțin dezvoltarea sportului și investițiile în viitorul tinerilor.

La rândul său, Alexandru Cimbriciuc a declarat că primirea Centurii Negre și a certificatului japonez confirmativ reprezintă o mare onoare și o responsabilitate.

„Este o onoare deosebită pentru mine să primesc astăzi Centura Neagră de Sensei – 2 Dan din cadrul FSA & MMA Kenshinkan Japonia. Acest grad reprezintă nu doar o realizare personală, ci și o responsabilitate pentru promovarea valorilor autentice ale artelor marțiale”, a menționat Alexandru Cimbriciuc.

Evenimentul a reunit sportivi și oficiali din mai multe țări, reconfirmând rolul sportului ca factor de educație, dezvoltare personală și consolidare a relațiilor de prietenie și colaborare la nivel internațional.