În campionatul raionului Soroca la fotbal, ediția 2026, vor participa șapte echipe

În cadrul ședinței de organizare a Campionatului raionului Soroca la fotbal, ediția 2026, s-a decis că în această competiție vor participa șapte echipe, iar prima etapă a campionatului se va desfășura pe data de 7 iunie 2026.

Este vorba despre echipele „Soroca-Amatori” (administrator Jan Manolii), EFA Visoca (administrator Marin Spoială), Vărăncău (administrator Maria/Ion Leșan), Bădiceni (antrenor Pavel Spoială), Racovăț (administrator Valeriu Cebotari), Rublenița (antrenor Ilie Manea), Stoicani (administrator Marcel Guțu).

