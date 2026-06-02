Accident mortal la Nicoreni. Un bărbat de 36 de ani a decedat fiind lovit de un au automobil

Tragedia a avut loc luni seara, în jurul orei 22, în apropierea satului Nicoreni, raionul Drochia – un bărbat de 36 de ani a fost lovit de un automobil în timp ce mergea pe bicicletă și a decedat pe loc.

Automobilului de marca Scoda, condus de un bărbat de 41 de ani se deplasa din direcția Drochia spre Râșcani. Colaboratorii de poliție au testa alcoolscopic  conducătorul auto, iar rezultatul a fost negativ. Pe numele șoferului a fost inițiat un dosar penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia, iar bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore.

 

 


