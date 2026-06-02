Ziua Mondială a Mediului 5 iunie 2026: Un apel global pentru acțiuni climatice

Ziua Mondială a Mediului, care are loc anual pe 5 iunie, este cea mai importantă zi internațională dedicată mediului, reunind milioane de oameni – de la guverne și companii, la comunități și școli pentru a crește gradul de conștientizare și a promova acțiuni de mediu.

În anul curent, tema Zilei Mondiale a Mediului 2026 se concentrează pe schimbările climatice, ce atrage atenția asupra semnalelor pe care le transmite planeta (creșterea nivelului mărilor, incendii, valuri de căldură, topirea ghețarilor, etc) și necesitatea urgentă de a răspunde.

De asemenea, subliniază faptul că acțiunile climatice nu se rezumă doar la reducerea emisiilor de carbon, ci și la regândirea sistemelor care alimentează economiile noastre și la repararea relației noastre cu clima. Procedând astfel, putem asigura un viitor mai sigur, mai sănătos pentru toți. Mesajul din acest an este clar: intervenim #AcumPentruClimă și accelerăm ceea ce a început deja.

Ce puteți face: Acțiuni simple, impact mare

Problema globală este schimbarea climatică – iar DVS sunteți cei care pot ajuta. Tema Zilei Mondiale a Mediului 2026, Acțiunea Climatică, servește ca o reamintire a faptului că putem construi o schimbare colectivă puternică prin acțiuni mici, regulate.

Iată cum putem face ceva în această privință:

Minimiza-ți amprenta de carbon:

Când puteți, mergeți pe jos, mergeți cu bicicleta, folosiți transportul public în comun.

Înlocuiți becurile și aparatele LED economice.

Opriți luminile, ventilatoarele și dispozitivele atunci când nu sunt utilizate.

Încurajați sursele regenerabile de energie în localitate.

Transformați casa într-un loc prietenos cu clima:

Economisiți apa – reparați scurgerile și risipa.

Folosiți deșeurile organice pentru a face compost și a reduce emisiile de la gropile de gunoi.

Segregați deșeurile și reciclați responsabil.

Iluminatul natural și ventilația ar trebui utilizate pentru a minimiza consumul de energie electrică.

Sprijiniți inițiativele verzi

Plantați și creșteți copaci în societate.

Implicați-vă în campanii locale de curățenie și sustenabilitate.

Promovați auditul energetic în școli și la locul de muncă.

Îmbunătățiți politicile de mediu în cadrul activităților comunitare.

Dezvoltați conștiința și inspirați-i pe ceilalți.

Invitați prietenii și rudele să devină persoane sustenabile.

Susțineți organizațiile de mediu și organizațiile non-guvernamentale.

Luptați pentru introducerea unor politici care promovează energia curată și rezistența la schimbările climatice.

La cea de-a 78-a Adunare Mondială a Sănătății a fost adoptat Planul Global de Acțiune privind Schimbările Climatice și Sănătatea, o foaie de parcurs actualizată pentru un răspuns global consolidat la efectele negative asupra sănătății ale poluării aerului și adaptarea la schimbările climatice, ca prim obiectiv strategic al celui de-al 14-lea Program General de Lucru al OMS (GPW14, 2025–2028).

Victoria Catan,

șef secție protecția sănătății publice