Festivalul Culturii Japoneze „Bunkasai – Spiritul Japoniei” revine cu ediția a X-a

Pasionații culturii japoneze sunt invitați să participe la cea de-a X-a ediție a Festivalului Culturii Japoneze „Bunkasai – Spiritul Japoniei”, care va avea loc în perioada 6-7 iunie 2026, în Scuarul Universității de Stat din Moldova din Chișinău.

Evenimentul este organizat de Fundația pentru Relații Moldo-Japoneze și își propune să aducă mai aproape de public tradițiile, arta și valorile culturale ale Japoniei printr-un program divers și interactiv.

Pe parcursul celor două zile, între orele 11:00 și 17:00, vizitatorii vor avea ocazia să participe la numeroase activități tematice. Programul include lecții de limbă japoneză, ateliere de caligrafie, origami și ikebana, demonstrații de dansuri japoneze, ceremonii ale ceaiului și prezentări de bucătărie tradițională japoneză.

De asemenea, participanții vor putea descoperi universul anime și cosplay, vor putea îmbrăca yukata și kimono, vor explora jocuri tradiționale japoneze precum Go și Shogi, dar și activități dedicate artei povestirii Kamishibai și sărbătorii Tanabata.

Festivalul va găzdui și demonstrații de arte marțiale, printre care Kendo, Aikido și Karate, precum și spectacole de tobe japoneze Taiko și ateliere de tatuaj inspirate din cultura niponă.

Evenimentul este organizat cu sprijinul mai multor parteneri instituționali și culturali, inclusiv Ambasada Japoniei în Republica Moldova, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova și alte organizații și instituții din țară și din Japonia.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să descopere farmecul și diversitatea culturii japoneze într-o atmosferă autentică, plină de culoare, tradiție și experiențe interactive.