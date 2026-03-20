Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a prezentat astăzi în plenul Parlamentului un raport detaliat privind poluarea râului Nistru, afirmând că responsabilitatea pentru incident aparține Federației Ruse, care a atacat infrastructura Ucrainei, comunică moldpres.md

Potrivit șefului de la mediu, poluarea a fost provocată de un atac asupra unui complex hidroenergetic din Ucraina, în urma căruia au avut loc scurgeri masive de produse petroliere în râul Nistru.

„Eu o să spun lucrurilor pe nume: vinovatul exclusiv pentru această poluare masivă este Federația Rusă. Nu este un accident natural, ci o consecință directă a războiului de la granița noastră, a atacurilor asupra infrastructurii ucrainene. Ceea ce vedem astăzi în râu este rezultatul unei agresiuni care generează riscuri directe pentru sănătatea publică și pentru securitatea statului. Consecințele războiului nu se opresc la hotar”, a subliniat Hajder.

Ministrul a explicat că primele semne de contaminare au fost depistate pe 10 martie, iar autoritățile au intervenit imediat.

„Imediat ce am depistat primele semne de poluare, am mobilizat toate instituțiile responsabile. Au fost prelevate probe, iar de atunci monitorizăm continuu și strict calitatea apei. În paralel, am solicitat informații oficiale de la partea ucraineană pentru a înțelege amploarea situației și a putea acționa eficient”, a spus acesta.

Pentru limitarea efectelor, autoritățile au instalat baraje absorbante și au luat măsuri de reducere a riscurilor.

„Am instalat peste 20 de baraje în zone strategice ale râului Nistru, pentru a opri sau diminua propagarea poluării. Acestea sunt monitorizate permanent, curățate și înlocuite atunci când este necesar. În plus, utilizăm materiale absorbante biodegradabile pentru a reduce impactul asupra mediului”, a precizat ministrul.

El a specificat că, în perioada critică, captarea apei pentru orașele din nordul țării a fost sistată temporar, iar populația a fost aprovizionată din rezerve.

„Am luat decizia dificilă, dar necesară, de a opri temporar captarea apei din Nistru. În acest interval, populația a fost asigurată din rezervele existente, pentru a evita orice risc pentru sănătate”, a explicat Hajder.

Ulterior, după confirmarea calității apei, alimentarea a fost reluată treptat.

„După mai multe analize de laborator, care au confirmat că apa este sigură pentru consum, am reluat treptat alimentarea în localitățile afectate – Soroca, Sângerei, Florești și municipiul Bălți. A fost o prioritate să nu punem în pericol sănătatea oamenilor”, a declarat oficialul.

Hajder a precizat că Guvernul a instituit stare de alertă pe întreg bazinul Nistrului, pentru a permite intervenții rapide.

„Starea de alertă ne-a oferit instrumentele necesare pentru a interveni rapid, a mobiliza resurse și a coordona acțiunile instituțiilor implicate”, a menționat ministrul.

Hajder a mulțumit echipelor implicate și partenerilor externi pentru sprijin.

„Peste 850 de persoane au fost implicate în gestionarea acestei crize. Oamenii au muncit zi și noapte pentru a proteja populația. Le mulțumesc tuturor: salvatori, specialiști, autorități locale și parteneri externi, în special colegilor din România, care au răspuns prompt solicitării noastre”, a spus el.

În același timp, ministrul a criticat răspândirea informațiilor false în timpul crizei.

„Cu regret, au existat și tentative de dezinformare, care au generat panică. În astfel de situații, este esențial ca cetățenii să se informeze doar din surse oficiale”, a avertizat Hajder.

În concluzie, oficialul a reiterat că situația rămâne sub monitorizare.

„Continuăm monitorizarea strictă a calității apei și suntem pregătiți să intervenim în orice moment. Prioritatea noastră rămâne protejarea sănătății cetățenilor și a mediului”, a conchis ministrul Mediului.

Râul Nistru a fost poluat în urma unui atac asupra hidrocentralei Novodnistrovsk din Ucraina, care a dus la scurgeri de substanțe petroliere în râu.