Razie comună pe fluviul Nistru, în perioada de inhibiție, în sectoarele Soroca – Trifăuți – Vasilcău – Slobozia-Vărăncău – Vărăncău

Inspectorii de mediu din Soroca, în colaborare cu angajații Serviciului Poliției de Frontieră Soroca, au desfășurat o razie comună pe fluviul Nistru, în sectoarele Soroca – Trifăuți – Vasilcău – Slobozia-Vărăncău – Vărăncău. Acțiunea a avut loc în baza Acordului de cooperare încheiat între Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne.

Scopul principal al raziei a fost prevenirea și combaterea pescuitului ilegal în perioada de prohibiție, precum și monitorizarea respectării legislației de mediu în zonele riverane, informează ipm.gov.md. Inspectorii au verificat activitățile desfășurate pe cursul de apă, acordând o atenție deosebită depistării uneltelor de pescuit interzise și persoanelor care încalcă regimul special instituit în această perioadă.

Perioada de prohibiție este esențială pentru reproducerea și refacerea populațiilor de pești, iar respectarea restricțiilor contribuie direct la menținerea echilibrului ecosistemelor acvatice. În acest context, acțiunile comune ale instituțiilor abilitate reprezintă un instrument eficient de prevenire a încălcărilor și de responsabilizare a cetățenilor.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului reiterează importanța respectării legislației de mediu și îndeamnă populația să evite orice activitate de pescuit ilegal în această perioadă, contribuind astfel la protejarea resurselor naturale și la conservarea biodiversității.