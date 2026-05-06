Profesori fără garanții și milioane ascunse: schemă de evaziune în predarea limbilor străine

 O schemă de evaziune fiscală de cca 4 milioane de lei a fost depistată de oamenii legii în activitatea unui ONG din capitală în care se predau limbi străine, scrie anticoruptie.md. Încălcările depistate în activitatea organizației vizează perioada 2022-2024, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS).

Potrivit PCCOCS, directorul și contabilul organizației ar fi plătit profesorilor angajați doar salariul net, fără ca aceștia să poată beneficia de servicii medicale ori să acumuleze stagiul de muncă pentru viitoarea pensie.

Cursurile de limbi străine erau predate de zeci de profesori în baza patentei de întreprinzător, ceea ce presupune achitarea personală de către profesori a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale. „În schimb, acele sume care urmau obligatoriu să fie achitate statului pentru asigurarea medicală și socială a profesorilor, ar fi fost însușite ilegal de către director și contabil”, explică PCCOCS.

 

Ofițerii PCCOCS au descins, marți, cu percheziții, fiind ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare de lucru, telefoane mobile, hard disk extern cu informații și date aferente veniturilor obținute, cât și achitării salariilor.

Oamenii legii, în comun cu Serviciul Fiscal de Stat continuă cercetarea cauzei, pentru recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere a celor vinovați.


