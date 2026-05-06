La Spitalul din Soroca trei doctori au plecat după cei trei ani obligatorii, iar la Spitalul din Florești, un tânăr specialist nici nu s-a prezentat la serviciu, după repartizare

Lilia Gantea, secretară generală a Ministerului Sănătății, le-a spus membrilor Curții de Conturi că tinerii au renunțat la munca în raioane „din diferite motive”, fără a le specifica. Funcționara a precizat că aceștia au restituit indemnizațiile pe care le-au primit ca tineri specialiști, nu și banii pentru studii.

Astfel,la Soroca, cei doi medici tineri care au venit la spital în ultimii 5 ani au plecat fix după cei 3 ani de activitate care erau obligatorii, iar la Florești un tânăr specialist nici nu s-a prezentat la serviciu după repartizare, invocând motive personale, fără să spună despre ce era vorba. Alți șase medici tineri, care s-au angajat între anii 2020-2025, lucrează până în prezent, spune directoarea spitalului, Ludmila Capcelea.

Vă reamintim că, întrucât R. Moldova se confruntă cu un deficit de lucrători medicali, mai ales în zonele rurale, Ministerul Sănătății a mărit, tot în 2024, indemnizația unică acordată tinerilor care merg să lucreze în provincie – de la 120.000 la 250.000 de lei, timp de 5 ani, în câteva tranșe.

Totodată, medicii, farmaciștii și specialiștii cu studii superioare de licență în domeniul medical (nurse, fizioterapeuți etc.) care activează în mediul rural beneficiază, inclusiv, de compensații pentru închirierea locuinței și pentru consumul de energie termică și electrică, în decursul celor 5 ani.