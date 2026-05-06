Casa Națională de Asigurări Sociale a finanțat 2276,9 milioane lei pentrru pensii și alocații sociale

Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost executată finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare. Valoarea finanțării a constituit suma de 2276,9 milioane lei.

Banii vor fi disponibili după procesarea plăților de către prestatorii de servicii de plată în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay).

Reamintim beneficiarilor de pensii, indemnizații adresate familiilor cu copii, indemnizații de maternitate, indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă și altor prestații sociale că banii pot fi ridicați prin două modalități:

• Să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația EVO și să primiți banii în orice colț al lumii;

• Să ridicați banii în orice oficiu poștal din Republica Moldova.

Important! Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal – trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Dacă banii nu sunt ridicați timp de 3 luni, plata va fi stopată!

Pentru reluarea plății, beneficiarul trebuie să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu, cu buletinul de identitate, și să depună o cerere.