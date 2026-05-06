În contextul Zilei Internaționale a Copilului, părinții care cresc copii cu dizabilități vor beneficia de o plată anuală în valoare de 3 000 de lei.

Deputata Ludmila Adamciuc și Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, au înaintat o inițiativă legislativă, în contextul Zilei Internaționale a Copilului, conform căreia copiii cu dizabilități vor beneficia de o plată anuală în valoare de 3 000 de lei.

După votarea inițiativei în parlament, plata care vine în sprijinul părinților copiilor cu nevoi speciale, pentru a le ușura povara financiară, va fi efectuată proactiv de Casa Națională de Asigurări Sociale și va fi expediată automat pe conturile beneficiarilor, la data de 1 iunie.

Conform datelor Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în Republica Moldova, există 13 582 de copii cu diverse forme de dizabilitate.

 

 

 


