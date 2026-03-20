Atenție! Polițiști falși!  NU cădeți în capcană!

De către
OdN
-
0
10

  Au fost înregistrate mai multe cazuri în care persoane necunoscute sună cetățenii și se prezintă fals drept polițiști. Aceștia invocă existența unor „credite ilegale” și, pentru a părea credibili, trimit imagini false ale unor legitimații prin WhatsApp sau Viber.

Atenție: Este o înșelătorie! Scopul lor este să vă determine să transmiteți bani sau să divulgați date personale și bancare.
 NU cădeți în capcană!
• Nu transmiteți bani persoanelor necunoscute.
• Nu oferiți date personale sau bancare prin telefon sau mesaje.
• Nu aveți încredere în poze sau „dovezi” primite online.
• Verificați informația direct la instituțiile oficiale.
• Apelați imediat Poliția dacă primiți astfel de apeluri sau mesaje.

  • ETICHETE
  • VC
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.