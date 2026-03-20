Sărbătoarea celor 40 de Mucenici: rețetă acasă sau mucenici gata copți

Pe 22 martie, creștinii ortodocși marchează sărbătoarea celor 40 de Mucenici din Sevastia — o zi cu profundă încărcătură spirituală, dar și cu tradiții culinare păstrate din generație în generație. De la colacii în formă de opt până la pomenile pentru cei adormiți, această sărbătoare îmbină credința cu obiceiurile populare.

Sărbătoarea amintește de cei 40 de soldați creștini martirizați în secolul al IV-lea, după ce au refuzat să renunțe la credința lor. Condamnați să stea într-un lac înghețat, aceștia au devenit simboluri ale curajului și ale credinței neclintite.

Pentru credincioși, această zi este una de pomenire și rugăciune, dar și un moment de reflecție asupra sacrificiului și valorilor spirituale.

În ajunul sărbătorii, gospodinele coc mucenici în formă de „8” — simbol al infinitului sau al vieții veșnice. Acești colaci tradiționali sunt împărțiți pentru pomenirea celor răposați.

După coacere, se ung cu miere și se presară cu nucă, apoi se lasă să se înmoaie ușor pentru un gust mai intens.

Dacă nu ai reușit să pregătești mucenicii acasă sau pur și simplu nu ai timp pentru coacere, există alternative delicioase chiar în regiune.

Prev 1 of 4 Next

Dincolo de tradiții și preparate culinare, sărbătoarea celor 40 de Mucenici rămâne un simbol al credinței, al rezistenței și al legăturii dintre generații. Este o zi în care oamenii își amintesc de cei dragi și duc mai departe obiceiurile care definesc comunitatea.

Prev 1 of 2 Next